Reforzaremos con Harfuch y Defensa actuaciones e investigaciones en Apatzingán: Torres Piña

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reafirmó su plena disposición de colaborar con las instituciones federales y estatales en la consolidación de una estrategia integral de seguridad en la región de Tierra Caliente, particularmente en Apatzingán, donde se busca garantizar la tranquilidad de la población y atender las necesidades del sector limonero.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, subrayó la importancia de mantener una comunicación directa y una coordinación efectiva con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, con quienes sostuvo una reunión encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Existe una voluntad institucional firme de trabajar de manera conjunta por Michoacán; fortaleceremos las acciones de investigación, la atención a las víctimas y la protección de quienes contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra región”, afirmó Torres Piña.