Reforzar seguridad en el hogar previene quemaduras en infancias: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), las quemaduras son la tercera causa de muerte en niñas y niños, por ello la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a madres y padres de familia a reforzar las medidas preventivas dentro del hogar.

En el marco del Día Mundial de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes que se conmemora el 26 de octubre de cada año, la SSM hace hincapié sobre la importancia de mantener a los menores alejados de la cocina y de objetos calientes como estufas, planchas y líquidos.