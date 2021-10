Reforzarán presencia de Policía Michoacán en Morelia, anuncia gobernador

Sostuvo que la seguridad es uno de los temas que más le ocupan y preocupan en su reciente iniciada administración estatal, pero señaló que no es una situación nueva en la entidad.

"El tema de seguridad es muy complejo, muy difícil, el cual tiene años, no es de ayer, no es de 24, es un problema que tiene casi dos décadas y que es muy complejo, no solo en Michoacán, sino en los estados vecinos, ya he señalado que el índice de homicidios en la región occidente, es el más alto de la República", argumentó.

Por eso, insistió en que se respaldará la estrategia de seguridad federal y se coordinarán con las instancias federales y locales para atender el tema de inseguridad en Michoacán.

AC