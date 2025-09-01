Se reforzará seguridad para que fiestas patrias se realicen de manera normal, recalca Segob

Asimismo, el secretario de Gobierno mencionó que el jueves habrá una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, Segob y la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se analizarán los temas de ciertos municipios que son alarma para estas fiestas patrias, así como que se trabajará con los alcaldes, para que, de ser necesario, se adelanten los festejos.