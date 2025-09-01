Se reforzará seguridad para que fiestas patrias se realicen de manera normal, recalca Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las supuestas amenazas que circulan de un posible grupo criminal, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, enfatizó que se reforzará la seguridad para que la ceremonia del Grito de Independencia se desarrolle de manera normal en Morelia.
En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal indicó que en la capital michoacana se desplegarán los arcos detectores de metales y filtros de seguridad, para la confianza de las personas que acudan al Centro Histórico a los festejos patrios.
Asimismo, el secretario de Gobierno mencionó que el jueves habrá una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, Segob y la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se analizarán los temas de ciertos municipios que son alarma para estas fiestas patrias, así como que se trabajará con los alcaldes, para que, de ser necesario, se adelanten los festejos.
RPO