Reforzará FGE operativos para dar con los homicidas de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) fortalecerá los operativos en la región del Valle de Apatzingán para cumplimentar las órdenes de aprehensión que hay contra César Alejandro "N", alias "El Botox", y Jonathan "N", alias "El Timbas", informó el titular, Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, reconoció que tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 01 de noviembre, los agentes ministeriales, los policías de investigación y los peritos se avocaron a este caso, por lo que se dejó de lado la investigación del asesinato del productor limonero.

Precisó que se estará retomando el tema para poder dar con el paradero de estos dos personajes, quienes han sido identificados como los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.