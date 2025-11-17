Reforzado el despliegue policial para liberar vialidades en Michoacán: Antonio Cruz Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajan para liberar las vialidades en distintos puntos de la entidad que se encuentran bloqueadas; al momento hay dos presuntos implicados en los hechos que fueron abatidos, así lo señaló el titular de la institución José Antonio Cruz Medina.

Estos hechos derivan de un operativo que se mantiene para detener a un objetivo prioritario; en respuesta se registraron los bloqueos en las regiones de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro donde varios civiles armados atravesaron vehículos particulares y de carga en distintos puntos carreteros para obstruir la circulación, y en otros casos incendiarlos. Los agentes de la Guardia Civil se han desplegado para retirarlos y restablecer la circulación.