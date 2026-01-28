Reforma para frenar deudas a largo plazo cuidará el dinero público: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hoy dimos un paso importante para el cuidado de la economía de las familias de Michoacán: aprobamos dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo que está por comenzar”, señaló el diputado Reyes Galindo Pedraza.

El además coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó que durante la reunión de las y los integrantes de esta comisión, se estudió y analizó esta propuesta hecha por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, que busca prohibir la contratación de nueva deuda pública a largo plazo.