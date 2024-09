Reforma judicial frenaría crecimiento económico, asegura Canacintra Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la delegación Morelia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Aramís Sosa Cedeño, se sumó a los llamados que diversos sectores empresariales han hecho en torno a la reforma judicial.

En ese sentido, consideró que, en caso de ser aprobada, la reforma judicial tendría un impacto en el crecimiento económico del país, generando una desaceleración.

"No tanto una crisis económica, puede ser que la economía no crezca tan rápido como estamos esperando, de por sí se espera que tengamos un crecimiento anual de 1 por ciento, aproximadamente, entonces definitivamente esto lo que va a lograr es que no tengamos un crecimiento económico tan acelerado", dijo.

En entrevista con MIMORELIA.COM, Sosa Cedeño recordó que la Canacintra es un órgano obligado de consulta por ley, sin embargo, dijo, no han sido convocados para ninguna consulta al respecto. "Creo que sí es importante que se atienda esa solicitud por parte del sector empresarial para nosotros aportar el valor agregado que se requiere", apuntó.

En ese sentido, agregó que desde su sede nacional están al pendiente de lo que ocurra en torno a la reforma, sobre todo porque este tipo de iniciativas generan incertidumbre, principalmente en los mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos.

Por lo anterior, insistió en que los empresarios e inversionistas requieren incertidumbre para traer y mantener sus inversiones en el país.

"En ocasiones, este tipo de reformas a las leyes pueden generar incertidumbre, de hecho hoy estamos viendo que el comportamiento de algunos mercados internacionales, precisamente Estados Unidos, no están de acuerdo, existe incertidumbre. Y definitivamente lo que necesitamos los empresarios es certidumbre para que puedan traer sus inversiones", concluyó.

rmr