Reforma electoral de Sheinbaum no dividirá a la 4T: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consejero nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la Reforma Electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no dividirá al bloque de la 4T, cuya estructura política, dijo, caminará unida Morena, PVEM y PT de cara a las elecciones de 2027.

Acompañado del presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, los diputados locales, David Martínez Gowman del PVEM, Melba Alvabera, Eréndira Isauro, Fabiola Alanís, Antonio Mendoza y Juan Pablo Celis de Morena, así como funcionarios del gabinete estatal, Raúl Zepeda, Rogelio Zarazúa, Antonio Soto, Gladyz Butanda, Andrea Serna, Gabriela Molina, Tamara Sosa y Alejandro Méndez; Ramírez Bedolla afirmó: