Reforma ambiental va por uso de tecnología para cuidar recursos naturales: Secma

El funcionario estatal recordó que por ejemplo, el Guardián Forestal permite monitorear alrededor de 6 millones de hectáreas y detectar si hubo pérdida de vegetación o cambio de uso de suelo, pero de manera más transparente. Además, permitió crear la certificación de Pro Forest Avocado, para huertas y empaques, la cual permite que actualmente el 90 por ciento del aguacate de exportación está libre de deforestación.

“El Guardián Forestal es un instrumento en el cual la vigilancia ya no depende de un inspector o un policía que pueda ser amenazado o corrompido; tampoco de la falta de personal para cubrir todo el territorio”, sostuvo el titular de la Secma.

Subrayó que, como parte de esta reforma ambiental, la actual administración implementará próximamente el programa Guardián del Agua. Esta iniciativa permitirá supervisar el uso del recurso hídrico, garantizando una distribución legal y equitativa en todo el estado.

BCT