Reforma ambiental protege y conserva la vida animal en Michoacán: Secma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la aprobación de la reforma en materia ambiental, propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de consideración moral con derecho a recibir un trato digno, enfatizó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López.

Explicó que con ella se establece que el respeto a la vida e integridad animal recae éticamente en los ciudadanos, y jurídicamente en las autoridades del estado, los municipios, los pueblos y las comunidades, quienes deberán garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales domésticos y silvestres.