Reforma ambiental impedirá el mercado ilegal de predios agropecuarios de Michoacán: Secma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La iniciativa de reforma a la Constitución de Michoacán en Materia Ambiental inhibirá el mercado ilegal de predios en materia agropecuaria, ya que se contempla la obligatoriedad de transmisiones de dominio, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

El secretario explicó que con esta enmienda legal en el momento en que se haga la venta de un terreno agropecuario, los notarios públicos deberán revisar en el certificado de libertad de gravamen si esas hectáreas cuentan con una denuncia ambiental activa.

“Con esta reforma, lo que vamos a hacer, es advertir a quien compra un predio que tiene un problema y que mejor no lo adquiera ”, puntualizó el funcionario estatal.