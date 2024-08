Reforma al Poder Judicial la primera etapa para un cambio en la justicia en todo México: Carolina Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al resaltar la asistencia de mujeres al foro nacional en Michoacán "Justicia para Todas" sobre la reforma judicial, la integrante de Feministas 4T y ex funcionaria, Carolina Rangel Gracida, aseguró que, para trascender a un cambio en la justicia en todo México, el primer paso es llegar a la reforma al Poder Judicial.

"No podemos hablar de reformar las fiscalías si no reformamos primero al Poder Judicial, es una primera etapa para una reforma a la justicia en México, es el primer paso, no es el único (...) Vemos leyes que están muy bonitas en los congresos locales o en las cámaras de diputados y de senadores, pero en la realidad no se hacen".

En este sentido recordó entre los puntos de la reforma judicial, el buscar que todas las audiencias sean públicas incluso aquellas que abordan delitos de orden federal, así como la reducción de tiempos en el proceso con la eliminación de la primera y segunda salas federales.

Rangel Gracida mencionó también, el Poder Judicial no tendría que trastocar las decisiones que se toman en el Poder Legislativo y Ejecutivo:

"La última palabra la tendría que tener el pueblo que es representado por medio de sus diputados, porqué tendría que llegar otro Poder a echar para atrás las reformas que se han hecho (...) El Poder Judicial ha actuado históricamente como aliado de los poderes monetarios y económicos de nuestro país, pasan las reformas que les conviene al neoliberalismo, no al pueblo. Todos los esfuerzos que se hagan dentro de los congresos y del Ejecutivo no pueden ser revertidos, opacados o ninguneados por el Poder Judicial".