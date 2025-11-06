Reforestadas más de 2 mil hectáreas en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca

También se entregaron más de 1 millón 022 mil 292 plantas en municipios de la región Oriente, como Hidalgo, Ocampo, Angangueo, Maravatío y Zitácuaro, en donde se reforestaron mil 703 hectáreas.

Asimismo se hizo la donación de planta a la Fundación de Homero Gómez, que consistió en 150 mil pinos y oyameles, de las cuales 120 mil corresponden a Pinus pseudostrobus y 30 mil a Abies religiosa, que se utilizaron en las zonas de amortiguamiento de la biosfera.

Como resultado de todos estos esfuerzos, la Secretaría de Medio Ambiente apuntó que este año se logró la reforestación de un total de 2 mil 120 hectáreas en la región Oriente.