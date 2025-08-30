Reforestación con drones supera meta de 250 mil semillas sembradas: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán sembró con el uso de drones 252 mil semillas de árbol pregerminadas en 68 hectáreas afectadas por incendios forestales y zonas de difícil acceso, como parte de la campaña de reforestación 2025 “Sembramos el futuro”.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que con esta innovadora técnica se supera la meta planteada en este programa piloto de dispersar por el aire 250 mil semillas de diversas especies en 50 hectáreas, para contribuir a la recuperación de los ecosistemas degradados en distintas regiones del estado.