Reflexionan especialistas sobre los retos de repensar la ciudadanía en el contexto democrático actual

La Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, resaltó que el libro ofrece una visión jurídica-histórica que permite comprender cómo ha evolucionado el concepto de ciudadanía desde la antigua Grecia, donde no existía el voto universal, hasta los modelos contemporáneos, incluidos los enfoques europeos, explicando que esta evolución ha estado marcada por la lucha contra estructuras monárquicas y por la ampliación progresiva de los derechos, así como. destacando que la obra invita a reflexionar sobre la ciudadanía en la era digital, las nuevas formas de comunicación y escenarios emergentes como el metaverso.

Por su parte, el Dr. Humberto Urquiza Martínez, Académico de la UMSNH señaló que la obra presenta un análisis indispensable para quienes estudian temas democráticos. Recordó que, históricamente, la ciudadanía estuvo limitada a quienes cumplían condiciones como la mayoría de edad, la posesión de “modo honesto de vivir” u otros requisitos excluyentes. Expuso también el debate entre centralistas y federalistas en el México del siglo XIX y problematizó la falta de una relación jurídica clara entre ciudadanía y ejercicio pleno de derechos, lo cual continúa generando obstáculos, particularmente en temas como el voto desde el extranjero y la necesidad de una ciudadanía pluricultural.

Finalmente, el Dr. Carlos Salvador Rodríguez, destacó que repensar la ciudadanía implica reconocer que una parte importante de la población aún queda al margen de su ejercicio pleno, y, subrayó la importancia de construir una ciudadanía más accesible y menos limitada por barreras estructurales, e invitó a recuperar el sentido de comunidad como base para fortalecer la participación democrática y la inclusión.

La obra contó con la moderación del Maestro Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM, quien resaltó la importancia de abrir espacios de reflexión que fortalezcan la comprensión y el ejercicio de la ciudadanía.

rmr