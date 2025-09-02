Reducción de pobreza, motor para prosperidad de familias michoacanas: Sedebi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la eficacia de los programas sociales del Bienestar, implementados a partir del 2018 a nivel nacional, la pobreza en Michoacán se redujo en un 19.9 por ciento del año 2016 al 2024, destacó la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández.

Tras la publicación de la medición de pobreza por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2022 a 2024, la pobreza en Michoacán tuvo una disminución de 7.4 por ciento, al pasar de un 41.7 por ciento de población en situación de pobreza en 2022 a un 34.3 por ciento en 2024, lo que representa que 368 mil 897 michoacanas y michoacanos lograron salir de la línea de desigualdad en el estado.

En este sentido, abundó, Michoacán adopta y amplía una visión de justicia social con enfoque humanista que hacen que los programas del Bienestar tomen ese sentido, para que impacten de manera positivamente en la salud y calidad de vida de las y los beneficiarios, como es el caso de los programas Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer; Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad de los que se otorgan 272 mil 280 apoyos económicos.