Redireccionarán recursos a FGE y Ceresos para combatir extorsión en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó este martes que asignarán más recursos del siguiente presupuesto a la Fiscalía General del Estado (FGE) y los Ceresos de la entidad para el combate a la extorsión.

De acuerdo con el mandatario estatal, redireccionarán los recursos del propio presupuesto para complementar el Plan Michoacán de Paz y Justicia, presentado apenas el pasado domingo, para fortalecer dichas áreas y evitar los casos de extorsión, así como implementar más inteligencia y tecnología.

"Vamos a redireccionar recursos del propio presupuesto para complementar el Plan Michoacán, para darle más presupuesto a la Fiscalía y a los Ceresos y establecer medidas de tecnología contra la extorsión", informó.

Comentó que es desde los propios Ceresos en todo el país desde donde salen muchas de las extorsiones, y por eso dotarán de las herramientas necesarias para inhibir la problemática; cabe mencionar que ahora este delito se persigue de oficio tras las modificaciones al Código Penal.

Al ser cuestionado si habrá algún tipo de recorte al presupuesto ante la implementación del Plan Michoacán en coordinación con la Federación, el funcionario acotó que no habrá tal, ya que rondará entre los 107 mil millones de pesos, y también descartó que desaparezca alguna dependencia.

"Vamos a redireccionar los recursos que ya tenemos. No vamos a endeudar al estado, no se contempla esa situación, mantendremos las finanzas sanas", añadió el jefe del Ejecutivo estatal.

