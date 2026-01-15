Red Conocer, Cetransporta, Ceforma y cursos a población abierta, la oferta del ICATMI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La población de 15 años en adelante que sepa leer y escribir puede inscribirse al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), que ofrece cuatro vertientes para impulsar las habilidades y conocimientos de hombres y mujeres en el estado, y que están avaladas por la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

En entrevista, el director del ICATMI, Marco Antonio Flores de la Torre, detalló que actualmente son cuatro áreas las que ofrecen; sin embargo, acentuó las capacitaciones para operadores de autotransporte de carga federal, ya que existe un déficit de éstos en el país, pero también las certificaciones para aquellas personas que son conocedoras de un oficio.

Sobre Cetransporta, el funcionario explicó que cuentan con esta oferta en Villas del Pedregal, en Morelia; en el municipio de Zamora; y en Lázaro Cárdenas, en donde se enseña a las personas interesadas a manejar tractocamiones, incluso con un simulador y patio de maniobras. Tan solo en 2025 hubo 80 egresados y egresadas en las sedes de la capital michoacana y del occidente.

"El gobernador detectó un déficit de 90 mil operadores y en el estado se estima de 17 mil operadoras. Dada esta situación y lo que implica, no podemos garantizar que las mercancías lleguen al puerto de Lázaro Cárdenas en tiempo y forma".

En cuanto a los cursos para población abierta, dijo que son más de 800 en las 21 sedes del Instituto. Por ejemplo: quiropraxia, aplicación de uñas, de pestañas, barbería, maquillaje, confección industrial, pero también de autos híbridos en Villas del Pedregal; además de alimentos y bebidas, masajes holísticos, aceites, veladoras, bombones, Photoshop, entre otros.