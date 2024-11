Recurso para votación de jueces en Michoacán estará garantizado: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, aseguró que estará garantizado el presupuesto para el proceso electoral extraordinario de elección de jueces y magistrados de Michoacán.

En entrevista posterior a la entrega del Proyecto de Presupuesto Estatal (PPE), el funcionario reconoció que en el PPE se le aumentó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tres millones de pesos más la cantidad aprobada por el consejo general del órgano.

Hay que recordar que en el proyecto del IEM se contempló el gasto operativo y las prerrogativas destinadas a los partidos políticos, más no el proceso de elección de juzgadores, por lo que, desde el instituto se prevé la posibilidad de solicitar una ampliación de presupuesto, conclusión a la que llegó también el secretario de finanzas.

"Tendríamos que sentarnos, al final siempre cuando se autoriza un presupuesto, siempre en el transcurso del año terminamos con un presupuesto modificado (...) No me espantaría por un recurso adicional para el Instituto Electoral de Michoacán. No calculamos en cuánto saldría el proceso, eso es un dato que ellos tienen".

Navarro García reconoció una posible ampliación presupuestal, y que se podría generar de los excedentes de los ingresos propios del Estado, esto como fuente de financiamiento.

El funcionario negó categóricamente que el proceso electoral extraordinario del próximo año se ponga en riesgo por no tener aún un presupuesto bien definido.

"Para nada hay incertidumbre, no se preocupen por eso, es algo que le interesa al gobernador en el momento que ellos nos planteen la necesidad nos vamos a sentar y vamos a llegar a un acuerdo, no hay ningún problema".

