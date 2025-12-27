Recuperan mercancía robada en Maravatío tras cateos en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un trabajo de inteligencia y coordinación entre corporaciones de seguridad de tres niveles, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México lograron recuperar mercancía robada en Maravatío, Michoacán, que fue localizada durante una serie de cateos en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país.
Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los productos asegurados corresponden al robo de dos tractocamiones cometido el pasado 18 de diciembre de 2025, mientras las unidades circulaban por una carretera en Maravatío.
Días después del robo, elementos del Estado de México detuvieron a dos presuntos implicados en el municipio de Naucalpan. A partir de estas detenciones, y con el análisis de cámaras del C2 Poniente y del C5 mexiquense, se logró ubicar el paradero de los tractocamiones robados.
Además, gracias a la denuncia del propietario y el rastreo de la mercancía, se identificó un inmueble en la colonia Popotla, entre la calzada México-Tacuba y la avenida Mariano Escobedo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, como punto de resguardo del material sustraído.
Con pruebas presentadas ante un Juez de Control, se otorgaron nueve órdenes de cateo que fueron ejecutadas sin uso de violencia y en apego a protocolos de actuación policial.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Más de 200 bicicletas eléctricas
2,600 soportes para pared
Más de 5,000 controles remotos
960 cables HDMI
Más de 5,000 mochilas para laptop
Tras el aseguramiento, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial, mientras las autoridades continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y ubicar a otros posibles involucrados en esta red de robo y distribución.
mrh