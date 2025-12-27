Recuperan mercancía robada en Maravatío tras cateos en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un trabajo de inteligencia y coordinación entre corporaciones de seguridad de tres niveles, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México lograron recuperar mercancía robada en Maravatío, Michoacán, que fue localizada durante una serie de cateos en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los productos asegurados corresponden al robo de dos tractocamiones cometido el pasado 18 de diciembre de 2025, mientras las unidades circulaban por una carretera en Maravatío.

El rastreo inició en Naucalpan

Días después del robo, elementos del Estado de México detuvieron a dos presuntos implicados en el municipio de Naucalpan. A partir de estas detenciones, y con el análisis de cámaras del C2 Poniente y del C5 mexiquense, se logró ubicar el paradero de los tractocamiones robados.

Además, gracias a la denuncia del propietario y el rastreo de la mercancía, se identificó un inmueble en la colonia Popotla, entre la calzada México-Tacuba y la avenida Mariano Escobedo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, como punto de resguardo del material sustraído.