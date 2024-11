Reculan diputados sobre turno de la iniciativa de la UMSNH

Reyes Galindo aclaró que el Grupo Parlamentario del PT está a favor de la reforma a la UMSNH especialmente al buscar constituirse como una institución de servicio, con personalidad jurídica y patrimonial, y presupuesto pleno para el desarrollo de sus funciones, sin embargo, insistió, la iniciativa debió turnarse a las tres omisiones mencionadas por la naturaleza de la propuesta. Además, el petista expuso que en la Jucopo no se llegó al desglose del turno.

El coordinador del PT reconoció preocupación por una reunión con sectores de la máxima casa de estudios, más una convocatoria inmediata para firmar el dictamen que dijo, ya está hecho.

"Me preocupa que estamos convocados mañana a recibir en la comisión de Puntos Constitucionales a algunos grupos de profesores, sindicalizados de la Universidad, pero también estamos convocados para que al término de éstas reuniones ya firmemos el dictamen y no se ha aprobado el ha lugar. Yo no entiendo bien el procedimiento, creo que deberían diseñarse con mayor astucia", reprochó.

En respuesta, la presidenta de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, aclaró que no se ha agotado el trabajo de escucha de los sectores universitarios, y el dictamen aún no está definido: