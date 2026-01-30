Recuerdan con fotos la vez que Pedro Torres grabó famoso videoclip en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo de Michoacán lamentó el fallecimiento de Pedro Torres, reconocido productor y director de videoclips.
Su partida deja una huella imborrable en el mundo de la música y la producción audiovisual, especialmente por su trabajo en el emblemático videoclip de la canción "Llorar" de Jesse y Joy, junto a Mario Domm, del que la Secretaría compartió fotografías de cuando fue filmado.
El videoclip, que fue grabado en dos locaciones icónicas de Michoacán, el Volcán Paricutín y el Lago de Pátzcuaro, capturó la belleza natural de nuestro estado, lo que permitió que millones de personas alrededor del mundo se enamoraran de los paisajes michoacanos.
La Secretaría de Turismo expresó su más sincero respeto y solidaridad con la familia Torres, en especial con Gaby Torres, hija del director, y resaltó que su legado creativo permanecerá vivo a través de cada imagen que logró capturar.
El productor mexicano Pedro Torres Castilla falleció a los 72 años de edad, luego de enfrentar Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dejando una amplia trayectoria dentro de la industria del entretenimiento en México.
Que descanse en paz, Pedro Torres.
RYE-