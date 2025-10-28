¡Recuerda a tu amigo fiel! Paracho tendrá altar en honor a animales de compañía

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 2º Festival "La Uaricha y el Chilacayote", el Comité Animalista de Paracho invita a la comunidad a participar en la creación de un altar en honor a los animales de compañía, como una forma de rendir tributo a esos compañeros fieles que han dejado huella en nuestras vidas.
Esta actividad, que es parte de las celebraciones del Día de Muertos, permite recordar y honrar a perritos, gatitos, caballos, y otros animales que marcaron la vida de sus dueños. Las personas interesadas pueden participar de manera sencilla al dejar una foto de su mascota en portarretrato en los puntos de recepción habilitados.
Puntos de recepción de fotos:
Dulcería León: Independencia #120, en el centro de Paracho.
Abarrotes "La Pinta": La Paz #53, esquina con Hidalgo, centro de Paracho.
Horarios de recepción:
De 9:00 AM a 8:00 PM, hasta el 31 de octubre.
Altar:
El altar se presentará oficialmente el 1º de noviembre, donde las fotos de los animales de compañía serán colocadas para rendirles homenaje. El evento tendrá lugar en el marco del Festival "La Uaricha y el Chilacayote".
Contacto: Sra. Mary Solís
Teléfono: 4523410494
El Comité Animalista invita a todos los habitantes de Paracho y sus alrededores a ser parte de esta actividad tan especial. Es una oportunidad para honrar a quienes nos dieron su amor incondicional y que hoy permanecen en nuestros corazones. ¡No dejes pasar esta ocasión de recordar a tu compañero peludo o alado!
