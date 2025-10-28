¡Recuerda a tu amigo fiel! Paracho tendrá altar en honor a animales de compañía

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 2º Festival "La Uaricha y el Chilacayote", el Comité Animalista de Paracho invita a la comunidad a participar en la creación de un altar en honor a los animales de compañía, como una forma de rendir tributo a esos compañeros fieles que han dejado huella en nuestras vidas.

Esta actividad, que es parte de las celebraciones del Día de Muertos, permite recordar y honrar a perritos, gatitos, caballos, y otros animales que marcaron la vida de sus dueños. Las personas interesadas pueden participar de manera sencilla al dejar una foto de su mascota en portarretrato en los puntos de recepción habilitados.

📅 ¿Dónde y cuándo se puede participar?