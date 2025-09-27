Recortes a seguridad, salud y municipios en el PEF 2026: Xitlalic Ceja García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Graves recortes a seguridad y salud, así como disminución a las participaciones federales que recibirán los municipios, forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2026, alertó la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Xitlalic Ceja García.

En conferencia de prensa, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de las Comisiones de Educación y de Salud en la LXVI Legislatura, reconoció que los recortes serán importantes, toda vez que se prevé un gasto mayor que los ingresos que se puedan obtener durante el año.

Al calificar como "austericidio" la propuesta que hizo llegar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México en días pasados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora puntualizó que desde hace siete años que hay una recorte considerable, pero que en esta propuesta es grave, más porque el recorte mayor será en salud cuando no existen los medicamentos, materiales de curación e insumos para poder atender a los usuarios de las instancias pública de salud.

"A qué coste este Gobierno está generando las modificaciones presupuestales para tener un programa con todo, pero que se les va a ir en medicina, donde continúan asaltando en los cajeros y que la canasta básica no alcanza (...), este Gobierno no tiene sensibilidad y capacidad para dar resupuestas, principalmente en salud", indicó.

Por lo que aseguró que se trata de un presupuesto desastroso que únicamente generará mayor gasto que lo que se va a recaudar, por lo que acentuó que "este gobierno poco a poco va asfixiando" las finanzas en México.

BCT