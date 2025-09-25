Recorte a Salud será un reto en 2026, pero hay que conservar la calma: Elías Ibarra Torres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El recorte presupuestal a los Servicios de Salud y a la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) en 2026 será un reto, reconoció el titular, Elías Ibarra Torres al precisar que es necesario no alarmarse y conservar la calma ante la reducción que hará la Federación.

En entrevista, indicó que antes de tomar alguna decisión, se tiene que analizar, discutir y votar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 para conocer cuánto tendrá Michoacán en materia de salud.

Reconoció que existirá una reducción considerable con la creación del IMSS-Bienestar, toda vez que se trata de un organismo público descentralizado y que la reducción podría reflejarse principalmente en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que además de contemplar el capítulo 1000 de recursos humanos, también contempla el 2000 y el 3000 enfocados los insumos médicos, material de curación y diversos insumos como insecticidas para combatir el dengue y las vacunas, entre otros.

"La realidad, en términos generales, vemos como Servicios de Salud de Michoacán y la Secretaría de Salud en Michoacán una reducción en el monto del recurso que viene para Michoacán a través de los recursos que vienen como FASSA", dijo.

Aclaró que ser prevé que el recurso que no se etiquete al fondo sea destinado a la OPD del IMSS-Bienestar.

Ibarra Torres comentó que este año se ha salido avance con el recurso adicional que ha proporcionado el Estado para solventar situaciones emergentes que se han presentado, además de la coordinación que tiene el Gobierno de Michoacán con la Federación.

Enfatizó que actualmente el recurso del FASSA es de mil 350 millones de pesos, por lo que se tendrá que esperar a que conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación final para ver qué tanto será el recorte para Michoacán en materia de salud.

"Sería muy pronto tomar una decisión así, si va a hacer una situación de gran reto. Sin duda hemos salido a delante de eso y más cosas en el estado; está todo el apoyo del gobernador para dar recursos de ingresos propios, pero es un reto que tendremos que enfrentar en la transición de los servicios de salud", agregó.

RYE