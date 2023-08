Recortar prestaciones, objetivo de buscar titularidad del contrato colectivo: Eduardo Tena

"Pero este contrato no se hereda, el riesgo real del recuento y por lo que quieren ganarnos, es que este contrato, si pasa a manos del STUMICH, éste no es el mismo contrato, tendrán que firmar otro contrato, donde la autoridad, donde el famoso Concherio y porqué no decirlo, alguien del gobierno del estado, desea cortar prestaciones, ese es el riesgo que tenemos todos los trabajadores", dijo.

Por otro lado, negó que haya amenazado a trabajadores que mantienen adeudos en la caja de crédito del sindicato y que ésta sea una forma de presión para los agremiados al STUMICH.

Explicó que cuando los trabajadores se fueron al otro sindicato se llevaron cerca de 8 millones de pesos que no han pagado, por lo cual, a través de un bufete de cobranza se ha dado seguimiento de los adeudos.

Asimismo, el líder dijo que son alrededor de 400 los trabajadores que mantienen un adeudo, por lo que a la fecha se han embargado 11 viviendas y resaltó que el Comité Ejecutivo del STUMICH es quien miente.