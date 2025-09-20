Michoacán

Reconocen labor de artesanas y artesanos michoacanos en Camécuaro

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el lago de Camécuaro, este sábado se celebró el Día de la Artesana y el Artesano de Michoacán, con un homenaje a la labor artesanal que se realiza en más de 60 comunidades del estado.

La jornada inició con el tradicional desfile, en el que artesanas y artesanos portaron estandartes con los nombres de sus comunidades. Al ritmo de las bandas de música, avanzaron mostrando su indumentaria tradicional, así como las artesanías que distinguen a cada localidad.

Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), destacó que este evento rinde homenaje a todas las personas dedicadas a este oficio, y en particular a las mujeres, quienes representan más del 60 por ciento del total de artesanas y artesanos en el estado.

Durante la celebración, se entregaron 60 reconocimientos por trayectoria a creadoras y creadores de distintas comunidades. Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas a los mejores contingentes del desfile, resultando ganador del primer lugar el grupo de la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro.

