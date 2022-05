Reconocen al IMSS Michoacán por su labor en favor de la salud de elementos policiales

El personal que fue reconocido en esta ocasión fueron: director del HGR No. 1 Charo, doctor Javier Navarrete García; jefe de Urgencias turno matutino HGR No. 1, doctor José Luis Córtés Jaimes; jefe de jornada acumulada del HGR No. 1, doctor Nestor Tapia Rodríguez; director del HGZMF No. 2, de Zacapu, doctor Enrique Gutiérrez González; director de la UMF No. 20, de Pátzcuaro; doctor Mario Aguilar Calderón; técnico en Atención al Derechohabiente de la UMF No. 75, Camelinas Morelia, licenciado Ricardo Béjar Pérez.

Además: director de la UMF No. 75, Camelinas Morelia, doctor Eliseo Narváez Juárez; directora de la UMF No. 80, Morelia centro, doctora Sara Elena Santillán Carrasco; jefa de asistentes médicas de la UMF No. 80, Morelia centro, licenciada Nallely Monroy Dotor; director del HGZ No. 83, Camelinas Morelia, doctor Félix Govea Arriaga; médico de urgencias del HGZ No. 83, Camelinas Morelia, doctor Julio César Merino Ayala; director de la UMF No. 84, Tacícuaro, doctor Gilberto Calderón Tinoco; director de la UMF No. 85, Tarímbaro, doctor César Augusto Zamudio Raya y trabajadora social de la UMF No. 85, Tarímbaro, licenciada Mónica Vanesa Campos Arias.

También fueron objeto de un reconocimiento especial la titular del IMSS, maestra Ma. Luisa Rodea Pimentel, así como los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional, Víctor Eugenio Aguilar Camerino, José Javier Almanza Cortés, Rafael López Hernández, Alejandro Saldaña Plasencia y Ricardo Torres Oregón