Reconocen a voces LGBT+ en Michoacán con el premio Orgullo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Bienestar del Estado de Michoacán dio a conocer a las personas ganadoras del Premio Michoacano del Orgullo LGBTTTIQ+ 2025, que en su tercera edición reconoció la labor de quienes visibilizan las voces de la diversidad sexual en el estado.

Con gran emoción, activistas y comunicadores recibieron el galardón en cuatro categorías clave: Promoción, Defensa, Arte y Cultura, y Emprendimiento LGBTTTIQ+, destacando la importancia de generar narrativas que rompan el silencio y fortalezcan la memoria colectiva de la comunidad.

“Hace unos días me inscribí al premio LGBT bajo el argumento de que visibilizar las realidades de la población LGBT+ en espacios donde históricamente hemos sido silenciades... es esencial”, compartió en redes sociales Omaida García, merecedora al premio de Defensa.

Ganadores del Premio Orgullo LGBTTTIQ+ 2025:

Promoción : Mauro Raúl Martínez Rojas

Defensa : Omaida Melissa García Barragán

Arte y Cultura : Diego Vega Gálvez

Emprendimiento LGBTTTIQ+: María José Zavala Vieyra (Safisma)

Este premio busca reconocer a quienes, desde sus trincheras, promueven la inclusión, el respeto y los derechos humanos de la comunidad LGBT+ en Michoacán.

agm