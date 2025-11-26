Reconocen a más de 40 marcas con distintivos Hecho en México y Michoacán de Origen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Feria del Bienestar, realizada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los gobiernos federal y estatal entregaron más de 40 distintivos de calidad y origen a productoras y productores de la entidad, reconociendo su trabajo, compromiso y el valor que aportan a la economía local.

En total, se otorgaron más de 30 certificados Hecho en México y 10 distintivos estatales Michoacán de Origen, concedidos a marcas que cumplen estándares de calidad y autenticidad. Entre los productos michoacanos reconocidos destacan miel, granola, chocolate artesanal, artículos cosméticos, lácteos y café molido; mientras que, en la categoría nacional, recibieron distintivos empresas como Aceites Especiales, ArcelorMittal, Guacamole de la Sierra, Salsa Técnica Esencial y Gotas de Dios.

Durante el evento, el secretario de Desarrollo Económico del estado, Claudio Méndez Fernández, destacó la grandeza productiva y cultural de Michoacán. “Este estado se caracteriza por sus manos mágicas, por el olor de sus cocinas tradicionales y por expresiones únicas que hemos construido a través del tiempo. Les pido que se preparen para los días 6 y 7 de diciembre, cuando llevaremos un punto de venta al Museo Nacional de Antropología e Historia, el más visitado del país, donde transitan miles de personas cada fin de semana. Ahí, Michoacán volverá a demostrar su fuerza productiva”, expresó.

Por parte del Gobierno de México, autoridades de la Secretaría de Economía reconocieron el esfuerzo de emprendedores y empresas que hoy reciben sus certificados, así como el impulso permanente del estado para fortalecer la competitividad de sus productos.