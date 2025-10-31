Reconoce Sedebi lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la entrega de cuatro galardones, la Secretaría de Bienestar (Sedebi) reconoció la lucha y trayectoria de aquellos que han defendido los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Con 36 expedientes recibidos en este 2025, la titular, Andrea Serna Hernández resaltó la lucha diaria que realizan, quienes a través de la defensa y promoción, de la pluma, el arte y la cultura, y con espacios de emprendimiento ven por toda una comunidad y los visibilizan.