Michoacán

Cuatro fueron los galardonados del Premio Michoacano del Orgullo LGBTTTIQ+ 2025
Reconoce Sedebi lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la entrega de cuatro galardones, la Secretaría de Bienestar (Sedebi) reconoció la lucha y trayectoria de aquellos que han defendido los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Con 36 expedientes recibidos en este 2025, la titular, Andrea Serna Hernández resaltó la lucha diaria que realizan, quienes a través de la defensa y promoción, de la pluma, el arte y la cultura, y con espacios de emprendimiento ven por toda una comunidad y los visibilizan.

“Su lucha sea una inspiración a quienes vienen en el camino”, resaltó al nombrar a los galardonados de este viernes con Mauro Ramírez Rojas, Omaida Melissa García Barragán, Diego Vega Gálvez y María José Zavala Vieyra.

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, Rubén Pedraza Barrera comentó que los galardonados han luchado por visibilizar y construir una sociedad más igualitaria, además de mantener la dignidad humana y proteger los derechos humanos.

Mauro Ramírez Rojas obtuvo el premio en promoción, mientras que Omaida Melissa García Barragán en la categoría de defensa, arte y cultura fue para Diego Vega Gálvez y, en la categoría de emprendimiento para María José Zavala Vieyra.

