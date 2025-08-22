Reconoce PC Michoacán necesidades económicas para la dignificación de sus bomberos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Bombero, Amuravi Ramírez Cisneros, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, reconoció necesidades económicas que enfrentan los cuerpos de bomberos en el estado, incluyendo salarios de alrededor de 13 mil pesos mensuales y la falta de equipo.

En este contexto, reconoció que la reciente reforma a la Ley de Protección Civil busca dignificar su labor, pero aún requiere mayor inversión para garantizar su operatividad.