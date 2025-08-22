Reconoce PC Michoacán necesidades económicas para la dignificación de sus bomberos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Bombero, Amuravi Ramírez Cisneros, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, reconoció necesidades económicas que enfrentan los cuerpos de bomberos en el estado, incluyendo salarios de alrededor de 13 mil pesos mensuales y la falta de equipo.
En este contexto, reconoció que la reciente reforma a la Ley de Protección Civil busca dignificar su labor, pero aún requiere mayor inversión para garantizar su operatividad.
La reforma a la Ley de Protección Civil, aprobada por la 76 Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de mayo de 2025, establece que la Coordinación Estatal y las coordinaciones municipales de Protección Civil deberán contar con cuerpos de bomberos para atender emergencias.
“Ese fue el pequeño paso que dimos, diciéndole a los municipios que deberán contar con un cuerpo de bomberos que preste servicios”, explicó Ramírez, aunque reconoció que muchos municipios aún dependen de voluntarios debido a la falta de recursos.
RPO