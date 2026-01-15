Reconoce IMSS Michoacán serios problemas en urgencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene serios problemas en el servicio de urgencias, reconoció el delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, al precisar que esto va relacionado con la falta de especialistas no solo en la entidad, sino en todo el país.

Contar con una estrategia que permita la contratación de mayor personal, así como la atención que se está dando en el área de urgencias de los hospitales en el estado, precisó, son acciones que hoy se están realizando.

"Estoy de acuerdo, serios problemas en urgencias. Nos faltan especialistas, pero no tantos como se cree; el año pasado de 340 plazas vacantes que teníamos, logramos contratar 298 y, desde ahorita, con las nuevas generaciones, estamos hablando y localizando a los michoacanos que se están especializando en toda la República para que se vengan", dijo.