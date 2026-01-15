Reconoce IMSS Michoacán serios problemas en urgencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene serios problemas en el servicio de urgencias, reconoció el delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, al precisar que esto va relacionado con la falta de especialistas no solo en la entidad, sino en todo el país.
Contar con una estrategia que permita la contratación de mayor personal, así como la atención que se está dando en el área de urgencias de los hospitales en el estado, precisó, son acciones que hoy se están realizando.
"Estoy de acuerdo, serios problemas en urgencias. Nos faltan especialistas, pero no tantos como se cree; el año pasado de 340 plazas vacantes que teníamos, logramos contratar 298 y, desde ahorita, con las nuevas generaciones, estamos hablando y localizando a los michoacanos que se están especializando en toda la República para que se vengan", dijo.
Para esta acción, Van-Dick Puga refirió que se está ofertando la base directa, inclusive nominarlos antes que a aquellos trabajadores que sean de otros estados. Además, se habló con la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para que se otorguen créditos de automóvil y/o de vivienda; inclusive, si tienen familiares que puedan trabajar en el instituto, se les darán las facilidades de ingreso.
Enfatizó que hace tiempo se dejó de formar especialistas en México. Sin embargo, indicó que la población fue creciendo y el número de especialistas se mantuvo plano, por lo que, a partir de 2020, comenzó a cambiar y hoy se tiene que resolver esta problemática en un periodo a mediano y largo plazo.
Respecto a la saturación de los servicios, resaltó que no solo recae en la falta de especialistas, sino también en la población, toda vez que hay una falta de cultura de la urgencia, es decir, la gente llega a los hospitales y satura el servicio cuando se trata de enfermedades que se pueden atender en las Unidades de Medicina Familiar.
Si bien comentó que hoy todos los hospitales se están reforzando en el área de urgencias, dejó en claro que es necesario que la población considere acudir a las instancias de primer nivel de atención y a la atención médica continua, para no saturar las urgencias.
