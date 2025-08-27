Reconoce Harfuch a Michoacán por resultados en combate contra la extorsión: SSP

En la conferencia donde estuvo presente el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés y homólogos de toda la República Mexicana, García Harfuch puntualizó el trabajo coordinado entre fuerzas estatales y federales que se aplican en la entidad.

Se destacaron los logros interinstitucionales obtenidos con la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Michoacán es uno de los cinco estados con el mayor número de detenidos por este delito, con 41 arrestos del 11 de julio a la fecha, gracias a sus labores operativas y de investigación.