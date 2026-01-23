Reconoce Gobierno de Michoacán que persiste extorsión a limoneros en el Valle de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin especificar cuántas denuncias se han presentado, el Gobierno de Michoacán reconoció que persiste el tema de la extorsión a los limoneros en el Valle de Apatzingán.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, enfatizó que se detectó a un nuevo grupo delincuencial en la localidad de Acahuato, quien se hace denominar, a su decir, "Cártel de la Virgen", debido a diversas denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el tema de extorsión en el cobro del limón.
"Lo que sabemos es que piden una cantidad específica, desconozco cuál por limón, tonelada y/o caja como lo han venido haciendo otros grupos delictivos de la zona", precisó.
Enfatizó que es la Fiscalía General del Estado quien debe proporcionar el dato preciso de las denuncias que se tienen a nombre de este grupo delincuencial y, aseguró, que los trabajos en la zona continúan para dar garantías de seguridad.
