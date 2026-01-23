Reconoce Gobierno de Michoacán que persiste extorsión a limoneros en el Valle de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin especificar cuántas denuncias se han presentado, el Gobierno de Michoacán reconoció que persiste el tema de la extorsión a los limoneros en el Valle de Apatzingán.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, enfatizó que se detectó a un nuevo grupo delincuencial en la localidad de Acahuato, quien se hace denominar, a su decir, "Cártel de la Virgen", debido a diversas denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el tema de extorsión en el cobro del limón.