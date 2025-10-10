Reconoce Consejo Regulador del Tequila a Bedolla por su apoyo a las Indicaciones Geográficas

Ramírez Bedolla manifestó que las declaraciones de Indicación Geográfica que recibieron cinco productos michoacanos: los molcajetes de piedra de San Nicolás Obispo, las esferas de Tlalpujahua, la Jamaica de La Huacana, el pez blanco del lago de Pátzcuaro y la guayaba del oriente, es del mismo nivel que el nombramiento que obtuvo en 1991 la ciudad de Morelia como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.

En este espacio donde se reúnen la historia, la cooperación y la identidad de sus pueblos a través de sus productos, el gobernador homenajeó a Irlanda que celebra con México 50 años de relaciones diplomáticas y cerca de dos siglos de cercanía profunda.

En tanto, el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha, señaló que el galardón se entregó en gratitud por el respaldo que el Gobierno del Estado ha llevado a cabo por el desarrollo de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen en Michoacán.