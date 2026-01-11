Reconoce Celeste Ascencio el compromiso de la presidenta con el estado y respalda el Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora por Michoacán, Celeste Ascencio, destacó el liderazgo, la sensibilidad social y el compromiso permanente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su reciente visita al estado, subrayando que su mensaje resulta alentador e inspirador para el pueblo michoacano.

“La presidenta es una mujer incansable, comprometida con el bienestar de las mayorías y con una visión clara de transformación para nuestro país”, expresó la legisladora.

Ascencio manifestó su coincidencia con el diagnóstico presentado sobre el Plan Michoacán, al señalar que, si bien los cambios profundos no se dan de manera inmediata, se trata de una estrategia distinta a las del pasado, al ser un plan integral que atiende las causas estructurales de los problemas y que contempla seguimiento constante y ajustes oportunos para garantizar resultados sostenibles.

“Este no es un plan improvisado ni aislado; es una estrategia que entiende la complejidad del estado y apuesta por soluciones de fondo, con responsabilidad y visión de largo plazo”, afirmó.

Finalmente, la senadora hizo un llamado a la unidad y a la participación colectiva, al señalar que solo con la suma de esfuerzos del pueblo de Michoacán será posible avanzar hacia un mejor presente y un mejor futuro.

“Como humanista michoacana, estoy convencida de que involucrándonos, confiando y caminando juntas y juntos, podremos salir adelante. Michoacán es un estado maravilloso y su gente merece vivir en paz y con bienestar. Seamos todas y todos constructores de paz para sacar adelante a nuestro país y a nuestro estado”, concluyó.

