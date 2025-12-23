Reconoce Bedolla salida de Policía Federal en Uruapan, pero asegura presencia de otras fuerzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el repliegue de la Policía Federal en Uruapan. Sin embargo, dejó en claro que hay presencia de otras corporaciones como parte de la estrategia del Plan Paricutín, que está enmarcado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Refirió que con esta estrategia se da no solo seguridad a dicho municipio, sino en todo el estado, por lo que comentó que es necesario ser prudentes y serios en las declaraciones que se dan sobre el tema.

Y es que en días recientes se dio a conocer la salida de la Policía Federal, tras las declaraciones de la alcaldesa, Grecia Quiroz, sobre una supuesta extorsión a los ciudadanos por parte de los elementos.

Ramírez Bedolla resaltó que Uruapan es uno de los municipios que requiere el apoyo federal para la seguridad, por lo que enfatizó que hoy se está recibiendo.

Y si bien comentó que no hay presencia de la Policía Federal, sí existen otras corporaciones que mantienen la estrategia de seguridad, como son la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Civil, por lo que dejó en claro que el Gobierno de México tiene presencia en Uruapan y todo el estado.

