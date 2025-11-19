Reconoce Bedolla coordinación y avances en detención de implicado en homicidio de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras reconocer la coordinación de autoridades federales y estatales en la detención del presunto implicado en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch para avanzar en el esclarecimiento de este hecho.

Compartió que, junto con las fuerzas armadas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad estatal, las labores interinstitucionales en materia de inteligencia han generado buenos resultados en las investigaciones, lo que cierra paso a la impunidad.