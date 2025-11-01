Reconoce Bedolla aportación de galardonados con doctorado honoris causa por la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asistió a la ceremonia de investidura donde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) distinguió con el doctorado “honoris causa” a Catherine Rose Ettinger Mc Enulty, Annie Pardo Cemo y Gerardo Sánchez Díaz.

En sesión solemne del Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, el mandatario reconoció la aportación a la sociedad en diversos campos del conocimiento, la excelencia y la vocación humanista de las y el galardonado; y refrendó también su apoyo a la Universidad Michoacana.