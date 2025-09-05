Michoacán

Reconoce Asociación Nacional de Magistrados a Hugo Gama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hugo Gama Coria, magistrado electo del Poder Judicial de Michoacán, fue reconocido por la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa A.C. (AMTRIJA) en Morelia, este 04 de septiembre, en reconocimiento a sus aportaciones a esta rama de la justicia.

El ex presidente del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del estado (TAAM), antes Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, recibió el reconocimiento de manos de la presidenta de la Asociación, la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, en el marco de la inauguración de un Centro de Justicia Alternativa del propio TAAM.

“Esta decisión fue acordada en nuestro Congreso Nacional más reciente en la ciudad de Mérida, donde el maestro Hugo Gama fue galardonado; como no pudo asistir, aprovechamos esta ocasión para reconocerlo”
comentó la también magistrada del Tribunal Administrativa del Estado de Jalisco

Gama Coria dirigió al TJAM, luego TAAM, en el periodo de 2023 a 2024, cuando impulsó la ampliación de dos sedes del organismo en Morelia con una inversión de más de 25 millones de pesos; apertura una sede regional de la Defensoría Jurídica en Zamora; acompañó la implementación del Servicio Civil de Carrera y de varios programas de Posgrado con Instituciones de Educación Superior y, entre otras, creó nuevas instancias al interior de la institución, como la Unidad de Género.

