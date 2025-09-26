Reconoce AMCS a la FGE Michoacán por su innovación y liderazgo en ciberseguridad a nivel nacional

El segundo reconocimiento fue entregado a Patricia Navarrete Soriano, titular de la Policía Cibernética de la FGE, en la categoría "Trayectoria en Ciberseguridad", en honor a su liderazgo, contribución y compromiso con la construcción de un entorno digital más seguro, resiliente e innovador en México. Dentro de las actividades sobresalientes en su trayectoria, se reconoce el trabajo realizado mediante pláticas en planteles educativos dirigidos a estudiantes, padres de familia y profesores, así como a diferentes organizaciones públicas y privadas en el territorio michoacano, para fomentar la cultura de la ciberseguridad y prevenir riesgos en el ciberespacio.

En las dos categorías que esta Fiscalía fue nominada, compitió contra 43 unidades de Policía Cibernética, tanto de instituciones gubernamentales como del sector privado, a nivel nacional, convirtiéndose en la institución con más reconocimientos obtenidos dentro de este evento.

La FGE celebra este importante logro que reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la ciberseguridad, la innovación tecnológica y la protección de los derechos digitales de las y los michoacanos.

