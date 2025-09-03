Reconoce Aguirre Chávez falta de capacitaciones en el Congreso de Michoacán sobre violencias de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador de la Representación Parlamentaria en la 76 Legislatura Marco Polo Aguirre Chávez, reconoció la falta de capacitación en el Congreso de Michoacán para abordar la violencia de género. En entrevista, señaló que el tema ha irrumpido con fuerza y urge clarificar su manejo para evitar malentendidos.

“Es un tema que a mí me parece que en el Congreso ha irrumpido con fuerza y no traemos claridad. Yo me reconozco en ese tema muy poco conocedor y creo que todo lo que nos permita formar a los hombres y tener claridad nos ayudará, no solo en la obligación del día a día, empezando en nuestras casas, sino en la función que representamos”, afirmó Aguirre.

Recientes casos en el Congreso han sido remitidos al propio legislativo por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral, al tratarse de un Poder estatal. Ante ello Aguirre instó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a actuar rápido para establecer límites claros en los debates, que a veces se desbordan sin intención.

Es de recordar el caso del diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, quien denostó la capacidad de Eréndira Isauro, con la frase "Obviamente la Inteligencia Artificial piensa más que la diputada", cuando se argumentaba una situación del uso de Inteligencia Artificial en los dictámenes.

La falta de claridad entre legisladores evidencia un desconocimiento generalizado, reconoció Aguirre Chávez:

“Hay una línea tan delgada entre cuestionar y cometer violencia política de género. Antes de generar políticas públicas, el Congreso debe capacitarse para saber cómo conducirse”, señaló proponiendo formación para todos los diputados.

El coordinador de la RP llamó a la Jucopo a definir un enfoque que fomente el respeto. Esta capacitación, dijo, transformará no solo el Congreso, sino también la interacción en el ámbito personal y público.

BCT