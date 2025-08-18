Recompensas por líderes criminales, parte de la estrategia de seguridad de EU: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras darse a conocer la recompensa que da el gobierno de Estados Unidos por distintos líderes delincuenciales en el estado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que es parte de la estrategia de seguridad, ya que las recompensas son algo que también se da en la Fiscalía General del Estado para capturar a un objetivo delincuencial.