Recompensas por líderes criminales, parte de la estrategia de seguridad de EU: Bedolla

El gobernador mencionó que en Michoacán también se emiten este tipo de recompensas para dar con un objetivo delincuencial
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras darse a conocer la recompensa que da el gobierno de Estados Unidos por distintos líderes delincuenciales en el estado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que es parte de la estrategia de seguridad, ya que las recompensas son algo que también se da en la Fiscalía General del Estado para capturar a un objetivo delincuencial.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal refirió que el gobierno norteamericano ha aplicado esta estrategia de manera adecuada y seguramente los objetivos por los que da recompensa tienen órdenes de captura o de aprehensión en algún distrito judicial de Estados Unidos.

En otro tema, el gobernador enfatizó que la alerta de viaje a Michoacán que emitió el gobierno estadounidense es algo que existe desde hace muchos años y son libres de tomar sus determinaciones.

