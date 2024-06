Recomienda INE usar su "marcador" para votar y no otro instrumento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, invitó a la ciudadanía a utilizar el marcador que pone a su disposición para marcar las boletas, al estar "comprobado científicamente" que no se borra.

En este sentido insistió que, pese a que una persona intente borrar su marca, no se dejará de ver el voto de la ciudadanía.

"Es muy similar a un crayón, pero no es un crayón, tiene un componente químico científicamente comprobado para que no se borré, no se borra sin dejar marca si quieres tallarle claro que se va a borrar, pero dejando marca, eso de que van a borrar sus votos", especificó.

Si bien, el consejero recordó que la población puede llevar la herramienta que decida para marcar su voto, recomendó usar el instrumento que el INE pone a disposición.