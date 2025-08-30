Recomendarían a algunos municipios adelantar horario del “Grito de Independencia”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-A unos días de que comience septiembre, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, compartió que la próxima semana se realizará una reunión con las autoridades federales, Sedena, así como Secretaria de Seguridad Pública para comenzar con preparativos de las fiestas patrias, principalmente en Morelia y analizar la situación de cada uno de los municipios.

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal indicó que de manera preliminar tienen algunos municipios vistos como “zonas de mayor riesgo”, motivo por el cual se harán algunas recomendaciones, como posiblemente adelantar el horario de los festejos patrios, para evitar que no se lleven a cabo.