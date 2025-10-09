Recogen perros envenenados del basurero de Paracho; FGE analiza sustancia tóxica hallada en sus cuerpos

Tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de varios perros muertos en la vía pública, personal de la Fiscalía Regional de Uruapan se trasladó a la carretera Paracho–Arato, al interior del basurero municipal de Paracho, donde se realizó el levantamiento de 15 ejemplares caninos.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Uruapan, donde médicos veterinarios forenses concluyeron que la causa de muerte fue envenenamiento. También se tomaron muestras gástricas y hepáticas, que fueron enviadas a análisis químicos para identificar la sustancia tóxica involucrada.

Cabe recordar que el hecho se denunció inicialmente a través de redes sociales, señalando que entre los animales afectados había perros comunitarios, perras esterilizadas por colectivos ciudadanos y mascotas de familias.

En tanto, el Ayuntamiento de Paracho emitió un comunicado en el que condenó los hechos y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables.

La FGE reiteró que continuará con las indagatorias para determinar responsabilidades conforme a derecho.

