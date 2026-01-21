Reclutamiento: el costo de las infancias y adolescencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad se mantiene en alerta en materia de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado; organizaciones no gubernamentales y la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con registro de la situación que se vive en la entidad, donde los lujos y el dinero son el gancho para que los menores de edad se involucren en hechos delictivos.
Algunos menores son contratados para mejorar las condiciones de sus familias; en un inicio se contratan como halcones o distribuidores de droga, pero últimamente se tiene registro de hechos delictivos donde menores portaban armas, es decir, se convierten en gatilleros.
De acuerdo con la FGE, hasta noviembre de 2025, 14 menores de edad estuvieron involucrados en homicidios; dos de ellos habrían asesinado a 19 personas.
El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, declaró en noviembre pasado que se logró judicializar a los 14 menores de edad involucrados en homicidios; en Michoacán, el reclutamiento no está sancionado dentro del Código Penal del Estado, toda vez que los considera como infractores menores y pueden acceder a ciertas penas.
Sin embargo, enfatizó que junto con el Poder Judicial se comenzó a buscar criterios para judicializar a los menores con pruebas fehacientes, técnicas, jurídicas y científicas donde se acreditó la participación de los adolescentes en diversos homicidios.
"Uno de ellos fue detenido aquí en Torreón Nuevo (Morelia) prácticamente con 8 homicidios; otro más en Zamora con 11 homicidios. Anteriormente existía una puerta giratoria, los dejaban y salían con la misma excusa que eran menores infractores y no había forma de judicializarse", dijo.
Otro de los casos que resaltó es la agresión a los elementos policiales de Uruapan, donde cuatro menores de edad fueron detenidos y están vinculados a proceso.
El 1 de noviembre pasado, un adolescente perdió la vida en un atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, luego de ser reclutado por el crimen organizado. Un joven más fue encontrado muerto cerca de Capácuaro; ambos fueron reclutados en centros de rehabilitación, tenían problemas con adicciones.
Tan solo en 2025, la FGE registró mil 267 homicidios, de los cuales mil 037 fueron en personas mayores de edad y 68 en menores de edad, lo que representa el 5.4 por ciento; asimismo, 162 no fueron identificados.
A principios de enero de 2026, se confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos desmembrados en Cuitzeo; tres de ellos eran menores de edad. Los hechos ocurrieron el 8 de enero y fueron localizados en costales abandonados a las afueras de la Plaza Texticuitzeo, a un costado de la carretera Morelia-Salamanca; las víctimas fueron identificadas como adolescentes entre 15 y 17 años.
Torres Piña resaltó que el reclutamiento que se ha detectado en Michoacán es que primero usan a los menores de edad como halcones, posteriormente como distribuidores y ahora "como gatilleros".
De acuerdo al informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), no existe una legislación para este delito, pese a que se ha apostado por medidas para asegurar que los menores que no hayan cumplido 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
En Michoacán, el panorama es similar, sin datos oficiales de la situación, pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha buscado que, a través del Congreso de Michoacán, se trabaje en materia del reclutamiento, a fin de que haya sanciones y se genere un esquema de respuesta, prevención y atención a este flagelo social.
En el informe se señala que ningún adolescente fue privado de la libertad en la entidad durante 2024 por delitos en los que se suele involucrar la delincuencia organizada, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021-2025.
rmr