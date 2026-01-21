Reclutamiento: el costo de las infancias y adolescencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad se mantiene en alerta en materia de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado; organizaciones no gubernamentales y la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con registro de la situación que se vive en la entidad, donde los lujos y el dinero son el gancho para que los menores de edad se involucren en hechos delictivos.

Algunos menores son contratados para mejorar las condiciones de sus familias; en un inicio se contratan como halcones o distribuidores de droga, pero últimamente se tiene registro de hechos delictivos donde menores portaban armas, es decir, se convierten en gatilleros.

De acuerdo con la FGE, hasta noviembre de 2025, 14 menores de edad estuvieron involucrados en homicidios; dos de ellos habrían asesinado a 19 personas.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, declaró en noviembre pasado que se logró judicializar a los 14 menores de edad involucrados en homicidios; en Michoacán, el reclutamiento no está sancionado dentro del Código Penal del Estado, toda vez que los considera como infractores menores y pueden acceder a ciertas penas.