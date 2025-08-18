Reclama Sahuayo derechos de autor por huaraches de Adidas; exigen disculpa pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Sahuayo inició un proceso jurídico-legal ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para reclamar los derechos por los huaraches que realizó la marca deportiva Adidas y se ofrezca una disculpa pública, además de una remuneración, a los artesanos que realizan este producto en el municipio desde hace muchos años, informó el alcalde, Manuel Gálvez Sánchez.

En entrevista, indicó que este tema generó controversia sobre el origen del modelo y los derechos de autor, donde los artesanos sahuayenses han alzado la voz porque es igual al huarache pachuco que se produce en el municipio.

"En este tema en específico del modelo que utiliza Adidas, es un modelo que aquí en Sahuayo se produce desde hace muchos años y se llama modelo pachuco. Tiene una diferencia del huarache que se produce en Oaxaca por una chinela que lleva al frente y a los costados, en la parte frontal del huarache; asumimos total y categóricamente que el modelo que se usa en Adidas es un huarache sahuayense", dijo.